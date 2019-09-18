السعودية تدين تفجيرى أفغانستان الإرهابيين

وكالات الأنباء

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابى الذى وقع في إقليم باروان واستهدف تجمعا انتخابيا للرئيس أشرف غانى رئيس جمهورية أفغانستان، والتفجير الإرهابى الذى وقع بالقرب من قاعدة للجيش فى العاصمة كابول بجمهورية أفغانستان، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللحكومة والشعب الأفغانى الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.