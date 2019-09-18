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الحكومة توافق على تعديل اتفاقيتى المنحة بين مصر وأمريكا بالصحة والعلوم والتكنولوجيا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:07 ص
الحكومة توافق على تعديل اتفاقيتى المنحة بين مصر وأمريكا بالصحة والعلوم والتكنولوجيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية،الخاص بالتعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
 
 
يهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد بقيمة 10 ملايين و50 ألف دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وذلك للاستمرار فى دعم جهود الحكومة المصرية فى مجال تعزيز جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى تحسين السلوكيات الصحية.
 
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.
 
 
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ قيمته 4 ملايين دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصرى والأمريكى، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية فى البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم المشروعات والأبحاث والدراسات والاستقصاءات، وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين، وكذا العمل على إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.

نشر التكنولوجيا

مجلس الوزراء

قرارات الحكومة

مصطفى مدبولى

التعاون المصرى الأمريكى

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