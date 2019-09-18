الحبس سنة لعاطل حاول إدخال "حشيش" لصديقه فى حجز قسم قصر النيل

كتب ــ كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة عاطل بالحبس سنة، بتهمة محاولة ادخال مخدر الحشيش لصديقه فى قسم الشرطة.

تعود أحداث الواقعة، عندما اشتبه معاون مباحث فى المتهم اثناء زيارته لمتهم محبوس فى قسم شرطة قصر النيل، وكان بحوزته "كيس بلاستيك" وبتفتيشه عثر معه على مخدر الحشيش، واعترف بأنه كان يحاول إدخال المخدرات لصديقه المحبوس داخل الحجز أثناء فترة زيارة المحبوسين، لتأمر نيابة قصر النيل بإحالته لمحكمة الجنايات، التى قضت بحبسه سنة.