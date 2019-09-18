اعرفى سبب "شحاذ العين" عند طفلك وعلاجه

كتبت فاطمة خليل

شحاذ العين هو عبارة عن بثرة مؤلمة تظهر على جفن العين، وهذه مشكلة يصاب بها الأطفال بشكل كبير، ويمكن علاجه فى المنزل، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب شحاذ العين وعلاجه، وفقاً لموقع "Kids Health".

ما هو شحاذ العين؟



عبارة عن بثرة مؤلمة على الجفن، يمكن أن تظهر على الجفن العلوى أو السفلي، وكذلك داخل الجفن أو خارجه، بالقرب من حافة الجفن حيث توجد الرموش.

ما سبب تكون شحاذ العين



يوجد فى الجفن الكثير من الغدد الدهنية التى تنتج الزيوت التى تمتزج بالدموع للحفاظ على تشحيم العينين، في بعض الأحيان ، يمكن أن تسد هذه الغدد بالزيت القديم وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا القديمة، عندما يحدث هذا ، يتراكم السائل في الغدة المسدودة ولا يمكن الخروج منه.

والنتيجة هى بثرة صغيرة على الجفن العلوى أو السفلى يمكن أن تصبح العدوى حمراء ومنتفخة للغاية.



شحاذ العين

علاج شحاذ العين عند الأطفال



إذا كان طفلك يعانى من شحاذ العين، فستريد التخلص من الدهون التى تسد الجفن، ويمكن ذلك من خلال وضع منشفة نظيفة فى الماء الدافئ وليس الساخن ثم ضع منشفة على العين لبضع دقائق وكرر هذا عدة مرات فى اليوم.

يمكنك أيضًا تنظيف الجفن بواسطة صابون خاص لغسل العين من الصيدليات، بحيث لا يؤذى العين، انقع قطعة من القطن فى المحلول واستخدمها لتنظيف جفن طفلك.

إذا كان طفلك يرتدى العدسات اللاصقة، فاستبدلها إلى النظارات حتى يختفى شحاذ العين.

إذا كان طفلك يعانى من ألم فى مقلة العين أو مشاكل فى الرؤية، اتصل بطبيبك فوراً واتصل أيضًا إذا كان هناك أى تورم واحمرار خارج الجفن فى العين أو أجزاء أخرى من الوجه.