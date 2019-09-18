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احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:03 م
احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل نيتفليكس
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن أجهزة التلفزيون الذكية فى المنازل تقوم بتسريب بيانات المستخدمين الخاصة إلى شركات مثل نيتفليكس، وجوجل وفيس بوك، حتى عندما تكون بعض الأجهزة فى وضع الخمول، وذلك بحسب تحليلين واسعى النطاق.

 

ووجد باحثون من جامعتى "نورث إيسترن"، و"إمبريال كولدج لندن" أن عددًا من أجهزة التلفاز الذكية، ترسل بيانات مثل الموقع وعنوان الـ IP  إلى نيتفليكس والمعلنين.

 

وأوضح التحليلان أن البيانات يتم إرسالها سواء كان لدى المستخدم حساب نيتفليكس أم لا. ووجد الباحثون أيضًا أن الأجهزة الذكية الأخرى، بما فى ذلك مكبرات الصوت والكاميرات، ترسل بيانات المستخدم إلى عشرات الجهات الخارجية بما فى ذلك سبوتفاى، وميكروسوفت.

 

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أنه من المرجح أن تزيد النتائج من المخاوف المتعلقة بخصوصية بيانات المستخدم على الإنترنت وهذا يشمل الأجهزة الذكية، بما في ذلك أجهزة التلفزيون الحديثة فى المنازل. في دراسة منفصلة للتلفزيونات الذكية التي أجرتها جامعة برينستون ، وجد الباحثون أن بعض التطبيقات المدعومة من قبل Roku و FireTV كانت ترسل بيانات مثل معرّفات مستخدم محددة إلى جهات خارجية بما في ذلك جوجل.

 

وأوضحت الصحيفة أن حوالى 68 فى المائة من الأسر الأمريكية لديها جهاز تلفزيون متصل بالانترنت فى نهاية عام 2018، بما فى ذلك أجهزة خارجية مثل Roku و Apple TV ،  وفقًا لتقرير نيلسن الصادر في مارس.

 

وتستخدم عشرات الملايين من هذه الأجهزة تقنية التعرف على المحتوى التي تعتمد على تعقب كل شيء تشاهده، لتتمكن من استهدافك بشكل أفضل من خلال الإعلانات التليفزيونية، والتى تمثل الآن حوالي نصف جميع الإعلانات الرقمية.

 

 تعد دراسة جامعة "نورث إيسترن"، التي أجريت على 81 جهازًا مختلفًا ، فى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أكبر تجربة منشورة من نوعها ، وخلصت إلى وجود "حالات ملحوظة من الكشف عن المعلومات".

 

وقال الباحثون إن أمازون وجوجل وأكامي وميكروسوفت كانت أكثر الشركات التى يتم الاتصال بها بشكل متكرر، ويعزى ذلك جزئياً إلى أن هذه الشركات تقدم خدمات  للأجهزة الذكية لتعمل عليها.


أجهزة التلفزيون الذكية

تسريب بيانات المستخدمين

نيتفليكس

جوجل

فيس بوك

اليوم السابع بلس

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