إخلاء سبيل 4 متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية

كتبت أمنية الموجي - إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل 6 متهمين، بتدابير احترازية احتياطيا، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

المتهمون الصادر بحقهم القرار من محكمة جنايات القاهرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، كلامن : أحمد عبد الفتاح، عمر ابراهيم، محمود عشرى، أحمد سعيد.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.