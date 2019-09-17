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5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:16 م
5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"اغتيال مدير أمن الإسكندرية" محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر - احد المتهمين المنفذين - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من تسطير كلمة النهاية فى  محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين، ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة، وهى:

المحطة الأولى .. إحالة المتهمين لجنايات أمن الدولة

فى 20 مارس 2019، قررت النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 11 متهمًا إلى جنايات أمن الدولة فى القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

 

 المحطة الثانية .. تحديد دائرة

فى 18 مايو 2019، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 11 يونيو محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

 

المحطة الثالثة ..تلاوة امر الإحالة

مع نظر أولى الجلسات فى 11 يونيو 2019 تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بامر الإحالة عليهم، وانكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

 

المحطة الرابعة ..فيديوهات لاعترافات المتهمين

فى جلسة 4 أغسطس عرضت المحكمة مقطع فيديو يوثق اعترافات المتهم معتز مصطفى، وتحدث المتهم فى المقطع عن التحاقه بجماعة الإخوان ومشاركته فى مظاهراتهم، والتحق باللجان النوعية للضغط على الدولة، وانه التحق بحركة حسم، وذكر بأن الحركة كانت تستهدف قيام بعمليات ضد منشآت الدولة، بهدف إظهار عجز النظام في تأمين المنشآت.

 

المحطة الخامسة .. شهادة خطيرة لمجرى التحريات

فى آخر الجلسات استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات فى القضية، وأكد أن الإرهابى يحى موسى وآخرين أسسوا حركة حسم لإحياء تنظيم الإخوان المنحل وارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة، وكيفية استعدادهم لمحاولة اغتيال اللواء النمر، ورصد شخصيات ومنشآت حيوية

وقررت الجلسة عقب سماع أقوال الشاهد تأجيل القضية لجلسة 24 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، القتل العند لاثنين، والشروع فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.


حركه حسم الارهابيه

محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر

محاوله اغتيال مدير امن الاسكندريه

جنايات القاهره

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