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ويز إير الأوروبية للطيران تعزز تحوطها فى مواجهة صدمة النفط السعودى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:28 م
ويز إير الأوروبية للطيران تعزز تحوطها فى مواجهة صدمة النفط السعودى النفط السعودى
رويترز

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قالت ويز إير الأوروبية للطيران منخفض التكلفة اليوم الثلاثاء، إنها عززت تحوطها بشأن الوقود متجاوزة سياسة مستويات الحد الأدنى على مدى فصل الصيف، بما يشير إلى أنها محمية بشكل أفضل من المعتاد فى مواجهة قفزة أسعار النفط هذا الأسبوع.

وشركات الطيران من بين الشركات الأكثر انكشافا فى العالم على التقلبات فى أسعار النفط، أو قيمة الدولار الذى يتم تسعير الخام به، وعادة ما تتخذ خطوات لتقليص المخاطر من خلال عمليات التحوط، حيث تدفع عادة علاوة صغيرة مقابل الحق فى شراء أصول ذات صلة بموجب شروط معينة.

وقالت ويز، وهى أكبر ناقلة اقتصادية فى دول وسط وشرق أوروبا الشيوعية السابقة، إنها استخدمت أسعار وقود أقل هذا العام للتحوط بنسبة 77 % من متطلباتها من وقود الطائرات المتوقعة للسنة المالية 2020 التى تنتهى فى مارس القادم، و43% لعام 2021.

ويبلغ الحد الأدنى فى سياستها 50% لفترة 12 شهرا، و18 % لفترة 18 شهرا.

وقالت ويز، التى تشغل أسطولا من 119 طائرة إيرباص على 710 مسارات، إن الهدف من سياسة التحوط يتمثل فى تقليص التقلبات على الأمد القصير فى الأرباح والسيولة.


ويز إير الأوروبية للطيران

النفط السعودي

أسعار النفط

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