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وكيل تعليم الدقهلية: 5 مدارس للتعليم الفندقى بالمحافظة تضم 1163 طالبا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:33 ص
وكيل تعليم الدقهلية: 5 مدارس للتعليم الفندقى بالمحافظة تضم 1163 طالبا مدرسة -أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن وصول إجمالى عدد المدارس الفندقية بالمحافظة إلى 5 مدارس، تضم 1163 طالبا.
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد مدارس شئون الفندقة نظام الخمس سنوات وصل إلى 3 مدارس، تضم 33 فصلا، و1119 تلميذا، بينما وصل عدد مدارس التعليم الفندقى - إعدادى مهنى إلى مدرستين تضم فصلين و44 طالبا.
 
 
وأضاف بوجود مدرستين تجارى فندقى بنظام الثلاث سنوات، تضم 16 فصلا، و567 طالبا، ومدرسة تجارى فندقى تعليم وتدريب مزدوج، تضم 8 فصول، و291 طالبا.
 
 
وأشار إلى توفير ورش تدريب لطلاب التعليم الفندقى داخل وخارج المدرسة؛ لتأهيل الطالب لسوق العمل، وتوفير فرصة مناسبة له وللدولة بمساهمته فى تنمية وتنشيط السياحة بمهاراته ودراسته وخبراته فى مجاله.
 
 

 


الدقهلية

تعليم فندقي

تعليم

شئون الفندقة

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