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نتنياهو :نتائج الانتخابات ستكون متقاربة مع الحزب المنافس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:59 م
نتنياهو :نتائج الانتخابات ستكون متقاربة مع الحزب المنافس نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى يتزعم حزب الليكود إن نتائج التصويت في الانتخابات ستكون متقاربة، مع تحالف "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس، حاثا الإسرائيليين فى الوقت ذاته على المشاركة فى الانتخابات.

 

على جانب آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عدد الإسرائيليين الذين صوتوا فى الانتخابات حتى ظهر اليوم 2,331,974 من أصحاب حق الاقتراع باصواتهم، وستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

 

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إن هذه النسبة، أعلى بـ 0.7% من الانتخابات التى جرت فى ذات الفترة فى إبريل الماضي.

 

وفتحت صباح اليوم الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، وتقول لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إن 6 ملايين و365 ألفا هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات.

 

 

 


اسرائيل

الكنيست

تل ابيب

الليكود

انتخابات

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