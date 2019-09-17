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مسئولو سلامة الغذاء فى فيتنام يطالبون الشعب بالتوقف عن تناول لحوم الكلاب

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:00 ص
مسئولو سلامة الغذاء فى فيتنام يطالبون الشعب بالتوقف عن تناول لحوم الكلاب كلب
أ ش أ/

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 طالب مسئولو هيئة سلامة الغذاء فى مدينة "هو تشى منه" الفيتنامية مواطنى المدينة، بالتوقف عن تناول لحوم الكلاب لتحسين صورة البلاد.

وذكرت الهيئة أن تناول لحم الكلاب ليس أمرا غريبا فى فيتنام، وغير مجرما، إلا أن هذه اللحوم لم تدرج أبدا رسميا فى قائمة الحيوانات المناسبة كغذاء للبشر.

اضرار لحم الكلاب
اضرار لحم الكلاب

وصرح رئيس مجلس إدارة سلامة الأغذية فام خان فونج لان لوسائل الإعلام المحلية بأنه من بين المخاطر الصحية المرتبطة بتناول لحوم الكلاب الطفيليات التى يمكن أن تؤثر على الأعضاء الداخلية للإنسان، فى حين أن المواد الكيميائية الموجودة فى السموم المستخدمة لقتل الكلاب تهدد المستهلكين أيضا.

يذكرأن قضية استهلاك لحوم الكلاب فى فيتنام باتت من أهداف حملات الرفق بالحيوان فى الماضي، ووفقا لتقديرات تحالف حماية الكلاب فى آسيا، فإنه يتم قتل وأكل 5 ملايين كلب فى فيتنام سنويا.

وتشيرالتقديرات إلى أن العاصمة الفيتنامية هانوى وحدها تضم نحو 500 ألف كلب وقطة، وكذلك نحو ألف مطعم ومتجر تبيع لحوم هذه الحيوانات.

 


لحم الكلاب

اضرار لحم الكلاب

تعرف علي أضرار لحم الكلاب

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