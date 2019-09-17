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مدينة الأقصر :إنتهاء 80% من القطاعين الأول والثاني في أعمال تطوير كورنيش النيل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:14 م
مدينة الأقصر :إنتهاء 80% من القطاعين الأول والثاني في أعمال تطوير كورنيش النيل رئيس مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تمت متابعة أعمال التطوير بكورنيش النيل وتم التنفيذ بها بنسبة 80% بالقطاع الأول والثاني، والتي تبدأ من بنك الإسكندرية وصولا حتى منطقة مرحباً، وذلك بناءاً علي توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بجميع المجالات الخدمية والمتضمنة أعمال تطوير كورنيش النيل وامتداد شارع المدينة المنورة بالأقصر.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر – في بيان صحفي – أنه جارى إستكمال الأعمال بالقطاع الثالث على قدم وساق، وسيتم الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة من إنتهاء الأعمال بالمراحل الثلاث، حتى أول أكتوبر 2019، موضحاً أنه يقوم بمتابعة وتوجية رئاسة حي جنوب، بقيادة حسن خليدي رئيس الحى، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بإمتداد شارع المدينة المنورة.

وقال أنه تم تركيب 170متر بلدورة طولي بالجزيرة الوسطى، وتم الإنتهاء من التركيب وجارى أعمال إزالة البلدورات المتهالكة من على جانبى الشارع تمهيدا لتركيب بلدورات جديدة به، مطابقة للمواصفات الهندسية، وجاري العمل والمتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لانهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصا علي استعادة المظهر الحضاري اللائق لمناطق حي جنوب بمدينة الأقصر.

 

 


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