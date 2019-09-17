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محافظ كفرالشيخ: 14.2 مليون جنيه لصرف أجور العاملين على الصناديق الخاصة بالتعليم والصحة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:37 م
محافظ كفرالشيخ: 14.2 مليون جنيه لصرف أجور العاملين على الصناديق الخاصة بالتعليم والصحة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم اعتماد 14 مليون و250 ألف جنيه لصرف أجور العاملين على الصناديق الخاصة بمديريتي التربية والتعليم والصحة، بواقع " 9 مليون جنيه للعاملين بمديرية التربية والتعليم ،منهم 4 مليون جنيه تم تدبيرها من ديوان عام المحافظة، و 5 مليون جنيه تم تمويلها عن طريق وزارة المالية، بالإضافة إلى اعتماد 5 مليون و250 ألف جنيه للعاملين بمديرية الشئون الصحية، منهم 3 مليون جنيه تم تدبيرها من ديوان عام المحافظة، و 2 مليون و250 ألف جنيه تم تمويلها عن طريق وزارة المالية ".

وأضاف مخاطبة محافظ كفرالشيخ، أنه حاطب  وزير المالية لتدبير الدعم اللازم لصرف أجور هؤلاء العاملين حفاظاً على استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

من ناحية أخرى ناقش اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 27 شكوى وطلباً للمواطنين في لقاء المواطنين، الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في اطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس "أ.ع.ا.ص" ،بالموافقة على صرف مساعدة مالية حيث أنه يعاني زيادة كهرباء، والتماس "م.ع.ا.أ" ،بالموافقة على مساعدة في صرف معاش حيث أنه قعيد علي كرسي متحرك، والتماس "م.ب.ع" الموافقة علي مساعده نظراً لظروفه الصحيه والاجتماعية الصعبة، وتضرر "ص.م.ا" من قطع طريق وزراعة شجر علي المواسير، وتضرر "م.ق.ي.ع" من كثرة قطع التيار الكهربائي، والتماس"ع.ا.م" الموافقة علي مساعدة نظراً لظروفه الصحية والاجتماعية، والتماس "غ.ا.ر " الموافقة علي مساعدة مالية شهريا نظراً لظروفه الصحية والاجتماعية، والتماس "ع.ا.ع.ا " الموافقة علي مساعدة مالية شهرياً نظراً لظروفه الصحية والاجتماعية، والتماس "إ.م.م" الموافقة علي مساعدة لتوفير حقنه البوتوكس نظراً لعدم توافرها وليس لديها تأمين صحي.

وتضمنت الشكاوى  ،التماس"ف.ر.ع.ا " توفير وحدة سكنية نظرا للحالة الاجتماعية، وتضرر المواطن "م.ح.م " من مديرية الزراعة في استخرتج رخصة للبناء، وتنفيذاً لتوجهيات الدكتور إسماعيل طه ،محافظة كفرالشيخ، تم التكيلف بتشكيل لجنة للمعاينة، ويتم العرض لاستخراج رخصة لبناء المنزل، والتماس"م.ع.ا" الموافقة لاستخراج رخصة للكشك، تم تكليف رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ للفحص والعرض، تنفيذاً لتعليمات محافظ كفرالشيخ.


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