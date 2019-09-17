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محافظ الوادى الجديد يصدر حركة تنقلات للقيادات التنفيذية بهدف تسيير الأعمال

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:44 م
محافظ الوادى الجديد يصدر حركة تنقلات للقيادات التنفيذية بهدف تسيير الأعمال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عدد من القرارات بحركه تنقلات شملت تكليف المهندس عادل عمر محمد إبراهيم مديرا عاما لمديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد ، والمهندس محسن محمد أحمد مغربي مديرا لمديرية الطرق والنقل،وعصام يونس محمد حمود مديرا لصندوق إستصلاح الأراضي بالديوان العام ، والمهندس سعيد حسن محمد مساعدا للسيد اللواء المحافظ لشئون صندوق إستصلاح الأراضي .
 
وأكد الزملوط بأن التكيلفات جاءت في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين مستوى الأداء ‏لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وكذلك تسيير الأعمال بشغل الوظائف الشاغرة لحين الإعلان عنها بالطرق القانونية .
 
وفي سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة تعاون مصانع إنتاج التمور بالمحافظة مع مديرية التربية والتعليم وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون بينهم لتدريب طلاب المدارس الثانوية الزراعية والإستفادة منهم كأيدي عاملة لمدة محددة بأجر مادي وذلك بهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للمحافظة.
 
جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من مصانع التمور بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة رافقه فيها الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ،وذلك للاطمئنان علي سير الأعمال بها وجودة منتجات التمور، حيث تفقد خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف ومعرض المنتجات .
 
وأكد الزملوط بأن المحافظة نفذت خطوات جادة للارتقاء بقطاع التمور وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، وذلك من خلال تخصيص مناطق لكبار وصغار المستثمرين لزراعه النخيل بتيسيرات غير مسبوقة ، وتطوير مجمع تمور المحافظة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي بتكلفة 25 مليون جنية ، وكل ذلك أسهم في تأهيل المحافظة واختيارها لاستضافة للمهرجان الدولي الخامس التمور المقرر إقامته في نوفمبر القادم ، 
 
أكد الزملوط بأن ذلك سيكون له مردود إيجابي علي منتجي ومصنعي التمور بالمحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة ، وكذلك الإسهام في زيادة صادرات التمور وتحقيق إنطلاقة جديدة ووضع الوادي الجديد في مكانها المناسب على الخريطة التنافسية العالمية .
 

 


الوادى الجديد

حركة تنقلات لقيادات تنفيذيه بالوادى الجديد

مجمع تمور الوادي الجديد

صندوق إستصلاح الاراضى بالوادى الجديد

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