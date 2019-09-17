محافظ الغربية: انتهاء إجراءات لجنة إختيار القيادات بالمديريات الخدمية

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

ترأس اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ،اليوم اللجنة العليا لإختيار القيادات بمديريات "الصحة – التضامن الإجتماعي – الطب البيطري - الزراعة" ،وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الواردة بالقانون رقم81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبعضوية كل من" السكرتير العام للمحافظة – السكرتير العام المساعد للمحافظة - المستشار القانوني – وكيل وزارة التنظيم والإدارة – وكيل وزارة التضامن الإجتماعي – وكيل وزرة القوى العاملة".

وقامت اللجنة ،بمراجعة الملفات المقدمة لـ 27 موظف تقدموا على 6 وظائف تمثلوا في (مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية وشئون المرأة بمديرية التضامن الإجتماعي – تجديد لمدير عام طب الأسنان بالغربية – مدير عام الإدارة العامة بالمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري – مدير عام الخدمات الزراعية ، مدير عام التعاون الزراعي ، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة)، وأنهت إجراءات المقابلة لإختيار المرشحين للوظائف.

وأكد محافظ الغربية، أن إختبارات إختيار القيادات بجميع قطاعات العمل ،تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية للمرشح لشغل الوظيفة ، وذلك في إطار الحرص على النهوض بالعمل الإداري والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى أداء العمل الحكومي، وضخ دماء جديدة والإستعانة بالشباب من ذوى الكفاءة والخبرة لتولى المناصب القيادية بالمحافظة وتمكين المرأة وتطوير منظومة العمل.

من ناحية أخرى شنت مراكز الغربية حملات لإزالة التعديات ، وأسفرت الحملات المكبرة التي شنتها أجهزة المحافظة عن إزالة 101 حالة تعدى ومخالفة .

حيث قام مركز ومدينة قطور بإزالة 9 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 2105م2 بقرية الشين، بينما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 16 حالة تمثلوا في (حالتين تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 210م2 بقرية الثعبانية - حالتين تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 175م2 بقرية ميت عساس - حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية كفر حسان على مساحة 70م2- 10حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 135م2 بقرية محلة زياد – حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 80م2 بقرية ميت بدر حلاوة)، وقام مركز ومدينة السنطة بإزالة 17 حالة تمثلوا في ( 9 حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 1340م2- 8 حالات تعدى على حرم الطريق بسلالم وأرصفة بقرية البدنجانية).

أما مركز ومدينة بسيون فقد أزال 20حالة تمثلوا في ( 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 475م2- 15 حالة تعدى على أملاك الري بمساحة1020م2)، كما قام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة 16 حالة تمثلوا في ( 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 1720م2 بقرية أكوه الحصة -10حالات تعدى على أملاك النيل بمساحة760م2 بقرية بنوفر- إزالة في المهد لسور بطول 12م بقرية كفر يعقوب)، وأزال حي أول المحلة الكبرى 4 مخالفات بناء تمثلوا في ( إزالة دور مخالف بعمارة بمنطقة أبو راضي – إزالة شدة خشبية في المهد لدور ثان عشر بشارع مصطفى كامل - إزالة شدة خشبية لدور ثامن بإمتداد شارع محب مع مصادرة اللودر والخلاطة ومون البناء - إزالة شدة خشبية وتفريغ الخرسانة لسقف الدور الثاني عشر لعمارة مخالفة).