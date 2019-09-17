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مؤسسة النقد العربى السعودى: قبل التعامل بالعملة الأجنبية يجب التأكد من التراخيص اللازمة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:30 م
مؤسسة النقد العربى السعودى: قبل التعامل بالعملة الأجنبية يجب التأكد من التراخيص اللازمة عملات أجنبية - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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دعت مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما"، اليوم الثلاثاء، إلى التأكد قبل الإقدام على أى نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية "الفوركس"، من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالمملكة.

 

وكانت وزارة المالية قد حذرت من التعامل أو الاستثمار فى العملات الافتراضية، ومنها العملات المشفرة، حيث إنها لا تعد عملات أو أصولا معتمدة داخل المملكة، ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم فى المملكة، إضافة إلى ما ينطوى عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها فى تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما، وفى ظل ما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالى فى أسعارها.

 

وحسب موقع سبق، أشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعى علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة "الريال السعودي"، أو شعار المملكة "سيفان متقاطعان ونخلة" للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل "كريبتو ريال" أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفى المملكة صلتها بمثل هذه العملات.

 

وأوضحت الوزارة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عُرضة للإجراءات القانونية من قِبل الجهات المختصة بالمملكة.


السعودية

عملات اجنبية

مؤسسة النقد العربى السعودى

الفوركس

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