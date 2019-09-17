لو حامل وعندك برد وخايفة من الأدوية.. روشتة طبيعية لعلاج الإنفلونزا

كتب بيتر إبراهيم

هناك العديد من الحوامل ينتابهم الخوف من تناول الأدوية خاصة عند إصابتهم بالبرد أثناء الحمل، ولا يعتبر البرد أو السعال مرضًا مرحبًا به أبدًا ، ولكنه غير مريح بشكل خاص أثناء الحمل عندما لا تتمكن من تناول الأدوية المعتادة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HomeRemedies".

علاج البرد والسعال فى الحمل



فيما يلى أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من البرد والسعال أثناء الحمل.

1. حمام بارد



لتقليل الحمى عند الإصابة بالبرد والسعال، يمكنك أن تأخذ حمام بارد أو فاتر، وهذه واحدة من أكثر الطرق أمانًا وأسهلها والطبيعية لخفض درجة حرارة الجسم الطبيعية.

2. المياه المالحة



علاج واحد لأعراض البرد هو المياه المالحة، حيث تعمل كمضاد احتقان للأنف عن طريق ترطيب الممرات الأنفية ، وإزالة المخاط المدمج من أنفك ، وتهدئة أنسجة الأنف الملتهبة، وهذا بدوره يساعد فى جعل تنفسك أسهل وأكثر راحة.

3. شوربة الدجاج



يعد تناول صحن ساخن من شوربة الدجاج أحد أكثر الأذواق وأكثرها راحة لعلاج نزلات البرد أثناء الحمل.

أسباب البرد والسعال



نزلات البرد والسعال هى عدوى فيروسية شائعة فى الجهاز التنفسى العلوى وتؤثر على الأنف والحلق والجيوب الأنفية والمجرى الهوائى العلوي.

يوجد أكثر من 200 فيروس يمكن أن تؤدى إلى أعراض البرد، والتى ربما يكون فيروس الأنف هو المشتبه به الأكثر شيوعًا.

تنتقل هذه العدوى بسهولة من شخص لآخر، وعادة ما تستمر الأعراض لمدة أسبوع، على الرغم من أن السعال المصاحب يمكن أن يستمر لمدة 3 أسابيع تقريبًا.