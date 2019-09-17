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غدا.. وزارة الاتصالات تفتتح مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:20 ص
غدا.. وزارة الاتصالات تفتتح مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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تفتتح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز البريد المصري للتبادل والوجستيات بمطار القاهرة الدولي، بعد إعادة إنشائه وتطويرة وفقا للمعايير الدولية بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون واجهة مشرفة لمصر. 
 
وتقود وزارة الاتصالات خطة طموحة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تقديم غالبية الخدمات الحكومية عبر مراكز الخدمات البريدية بجميع محافظات الجمهورية. 
 
ومن المقرر أن يحضر الافتتاح وفد رفيع من َوزارة الاتصالات وقيادات الهيئة القومية للبريد، ويصل عملاء صندوق توفير البريد بنحو 24 مليون جنيه برأسمال مودعين نحو 220 مليار جنيه.
 
 
 

الهيئة القومية للبريد

صندوق توفير البريد

مراكز الخدمات البريدية

مركز البريد المصري

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