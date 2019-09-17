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ضبط هارب من 60 سنة سجن وبحوزته 35 كيلو بانجو وسلاح ناري بالدقهلية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:47 ص
ضبط هارب من 60 سنة سجن وبحوزته 35 كيلو بانجو وسلاح ناري بالدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث مركز الستامونى بمحافظة الدقهلية، من القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة الجبل بالكسارة، والهارب من تنفيذ أحكام فى 6 جنايات تصل مجموع أحكامها لـ60 سنة، وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الستاموني، باختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالمنطقة الجبلية بناحية الكسارة دائرة المركز، وممارسة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمخدرات، ويدعى الديدامونى بدير عطية 40 سنة، ومقيم بمنطقة قلابشو مركز بلقاس، والهارب من تنفيذ الأحكام فى 6 جنايات، منها اتجار بالمخدرات، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري، وتنوعت الأحكام الصادرة ضده ليصل مجموعها إلى 60 سنة منها المؤبد، و20 سنة، و10 سنوات.

تم تشكيل حملة ضبطية برئاسة المقدم خالد القاضى رئيس فرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية، والرائد أحمد الجندى رئيس مباحث الستاموني، وتم ضبطه وبحوزته 13 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن 35 كيلو جرام تقريبا، وسلاح نارى فرد خرطوش، ومبلغ مالي، وتليفون محمول وبمواجهته بمحضر الشرطة، أعترف بقيامة فى الاتجار بالمخدرات والسلاح النارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار بالمخدرات.


الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز الستاموني

ضبط هارب من احكام

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