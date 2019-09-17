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صور.. عمومية المكس للملاحات: تصدير 785 ألف طن بـ127.5 مليون جنيه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:03 م
صور.. عمومية المكس للملاحات: تصدير 785 ألف طن بـ127.5 مليون جنيه عماد الدين مصطفى يترأس الجمعية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، أن إجمالى صادرات الشركة العام المالى الماضى بلغت 785 ألف طن بقيمة 127.5 مليون جنيه .
 
وجاء ذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية للشركة لمناقشة ميزانية العام المالى 2018-2018 برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، ووليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات.
 
أضاف رئيس شركة المكس، أن كمية الإنتاج من الملح الخشن بلغت 341 ألف طن بقيمة 53.9 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى مقارنة بـ 107 آلاف طن بقيمة 11.6 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.
 
وأشار أن كمية الملح الفاخر بلغت 88 ألف طن بقيمة 42.2 مليون جنيه، مقابل إنتاج 128 ألف طن بقيمة 43.6 مليون جنيه العام السابق عليه .
وحول كميات الملح المكرر كشف علاء الشريف أنه تم إنتاج 69  ألف طن بقيمة 55.8 مليون جنيه، مقابل إنتاج 82 ألف طن بقيمة 48.3 مليون جنيه.
 
وأوضح علاء محمود الشريف، أن إجمالى المبيعات بلغت 1.1 مليون طن بقيمة 270.7  مليون جنيه منها 384 ألف طن مبيعات محلية بقيمة 143.2 مليون جنيه.
 
المحاسب عماد مصطفى يترأس جمعية شركة المكس
المحاسب عماد مصطفى يترأس جمعية شركة المكس
 
أعضاء الجمعية العامة
جانب من الجمعية العمومية

اللواء علاء الشريف رئيس الشركة
أعضاء الجمعية العمومية

 

 


شركة المكس للملاحات

علاء محمود الشريف

القابضة الكيماوية

عماد الدين مصطفى

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