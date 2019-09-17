صور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير بدار الضيافة والمؤتمرات

الدقهلية - سارة الباز

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة أعمال الصيانة والتطوير بدار الضيافة والمؤتمرات بالجامعة للمتابعة والوقوف على ما تم الانتهاء منه فى خطة التطوير والصيانة المعتمدة .

وقام رئيس الجامعة بجولته التفقدية برفقة محمود محمد المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أسامة موسى، أمين عام الجامعة، و محمد عبد الفتاح زهرى، المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور محمد السعيد، المشرف العام على فندق دار الضيافة والمؤتمرات.

وتأكد رئيس الجامعة من انتهاء أعمال التطوير بغرف الدور الخامس، وتفقد مطبخ ومطعم وكافيتريا دار الضيافة، والذى سيتم تشغيلها قريبا؛ لتقديم خدمة جيدة لأعضاء هيئة التدريس والهيئات الخارجية ، ووجه بضرورة استكمال خطة التطوير بفندق دار الضيافة للبدء فى تطوير غرف الدور الرابع بالفندق خلال الفترة المقبلة.

رئيس جامعة المنصورة داخل دار الضيافة

الدكتور أشرف عبد الباسط والوفد المرافق له فى جولتهم التفقدية