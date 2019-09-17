صور.. جامعة عين شمس تضيئ مبانيها باللون البرتقالى احتفالا بيوم سلامة المريض

كتب محمود راغب

نظمت مستشفيات جامعة عين شمس صباح اليوم الثلاثاء، حفل اليوم العالمى لسلامة المريض، وشمل الاحتفال يوم علمىً و معرض لإرشادات سلامة المريض بالمستشفيات، وجلسة عن المعايير القومية لسلامة المريض وغيرها من الفاعليات التى تهدف إلى نشر الوعى بسلامة وأمان المريض بالمستشفيات وطلبة كلية الطب.

يقام الحفل تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية والدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس ونجوى متولى، عضو اللجنة الدولية لسلامة وأمان المريض، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية -المكتب الإقليمى للشرق الأوسط ومكتب تمثيل المنظمة بجمهورية مصر العربية.

وقد أضاءت جامعة عين شمس مساء أمس، قصر الزعفران، ومبانى المستشفيات الجامعية، باللون البرتقالى، احتفالا باليوم العالمى الأول لسلامة المريض .



جامعة عين شمس تضيئ مبانيها باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى الأول لسلامة المريض (1)