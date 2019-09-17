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زيارة وفد صينى لمصر لفتح أسواق بكين أمام الرمان المصري

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:44 م
زيارة وفد صينى لمصر لفتح أسواق بكين أمام الرمان المصري عبد الحميد لدمرداش
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المجلس التصديرى  للحاصلات الزراعية أنه سيتم خلال الأسبوع القادم استقبال وفد من الحجر الزراعي الصيني للإطلاع على الإجراءات الرقابية التي تتم على عمليات إنتاج وتعبئة وتصدير الرمان المصري تمهيدا للسماح بتصدير الرمان المصري إلى السوق الصيني لأول مرة .
 
وذكر بيان المجلس التصديرى إنه سيتم خلال هذه الزيارة تفقد عدد من مزارع ومحطات تعبئة الرمان .
 
وأشار عبد الحميد دمرداش – رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه عقب نجاح الزيارة سيتم محاولة حث الجانب الصيني على سرعة إتخاذ قراره بفتح السوق الصيني أمام الرمان المصري للحاق بالموسم التصديري الحالي للرمان والذي يستمر حتي ديسمبر القادم .
 
ونوه إلي نجاح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح الأسواق الصينية أمام التمور المصرية ومن قبلها الموالح والعنب.
 
وأكد رئيس المجلس أن ملف الأسواق الجديدة يعد من أهم الملفات التى تقع على أولويات المجلس التصديري  حيث نجح المجلس بالتعاون الوثيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح ما يقرب من حوالي (17) سوق أمام بعض المحاصيل الزراعية المصرية علي رأسها إندونيسيا - أورجواي - الصين – تايوان - كندا – إستراليا - الهند  - صربيا- فيتنام - جنوب أفريقيا .
 
وأضاف عبد الحميد دمرداش أن المجلس قد استضاف خلال العام الجاري 2019 أكثر من خمس وفود حجرية رسمية من بعض الدول لتفقد نظم الفحص والرقابة وإدارة المزارع وعمليات التعبئة التي تتم علي بعض المحاصيل المصرية المطلوب السماح بفتح تصديرها لهذه الدول، حيث إستضاف المجلس وفود من البرازيل والفلبين وجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا وحاليا الصين  للعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يتفق مع إستراتيجية المجلس لفتح قنوات تصدير جديدة للمحاصيل المصرية المتميزة لزيادة العائد التصديري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
 
وأضاف أن المجلس سيقوم خلال الفترة القادمة بالتخطيط لتنظيم عدد من البعثات التجارية تضم عدد من المصدرين المصريين للأسواق الجديدة لدراسة هذه الأسواق والإلتقاء ببعض مستوردي الخضر والفاكهة بها والبدء الفعلي في النفاذ بصادراتنا الزراعية لتلك الأسواق.

المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية

عبد الحميد دمرداش

الحجر الزراعي

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