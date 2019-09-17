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رئيس جامعة بنى سويف يستقبل الوفد الأمريكى الشريك فى مشروع إنشاء مركز المياه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:04 م
رئيس جامعة بنى سويف يستقبل الوفد الأمريكى الشريك فى مشروع إنشاء مركز المياه جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

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استقبل الدكتور  منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الوفد العلمي الأمريكي من جامعات تمبل ، وكاليفورنيا  وواشنطن  ويوتا ، شريك الجامعة في مشروع إنشاء مركز التميز للمياه بمحافظة الإسكندرية بتمويل 30 مليون دولار ، وذلك لمناقشة الخطة التفصيلية للمشروع وتفعيل دور الجامعة كشريك رئيس للمشروع ، وتشكيل فريق عمل مصري أمريكي لمناقشة محاور المشروع المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة خلال اللقاء أن المشروع يهدف إلي وضع حلول علمية لمشاكل المياه من نقص الإمدادات ، والتلوث على اختلاف المصادر ، مشيرا الى تنوع محاور المشروع والتي منها البحوث ، والتمويل للمشروعات المتربطة بالمياه ، وتطوير البنية التحتية لمعامل بحوث المياه .

 وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع  يسهم في تمويل رسائل علمية للباحثين بالجامعة بمبالغ تتراوح بين 10000 الى 250 الف دولار للمشروع الواحد ، وبعثات لأعضاء هيئة تدريس، و تطوير مقررات متعلقة بالمياه و استحداث برامج جديدة للمياه و استحداث درجات علمية مشتركه مع جامعات أجنبية، علاوة على إتاحة فرص سفر للطلاب و طلاب الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس للتدريب و التعلم و البحث.

وأوضح  رئيس الجامعة أن الجامعة تضع في اعتبارها احتياجات سوق العمل والميزة التنافسية للمحافظة من الناحية الصناعية والزراعية قبل الشروع في انشاء برنامج جديد ، إضافة الى روح الفريق وتشجيع الباحثين على الابداع والتفكير والتعاون بين الطلاب والأساتذة .

قال  محمد حسام الدين أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، أنه بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمي، تم الانتهاء من صيانة 28 مدرسة فصل واحد ،إلى جانب 6 مدارس بإدارة بني سويف و4 مدارس بإدارة ناصر

وأضاف وكيل تعليم بنى سويف، أنه جاري استلام 18 مدرسة بإدارة  الفشن و20 مدرسة بإدارة سمسطا، و20 مدرسة بإدارة ببا ، مضيفا أن أعمال الصيانة تمت بالتنسيق  مع الدكتورة سميه سمير المنسق الميداني لبرنامج الأغذية العالمي ،وايمان فتحي مدير إدارة التعليم المجتمعي ومعتز حسن مدير إدارة الأمن بالمديرية ومصطفى الصايم منسق اللامركزية بالمديرية وسلوى ربيع مدير إدارة المشاركة المجتمعية


بنى سويف

جامعة بنى سويف

الوفد الأمريكى

مركز التميز المياه

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