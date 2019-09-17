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خالد أبو بكر يبرز انفراد "اليوم السابع" بحكم حبس المقاول محمد على فى قضية ميراث

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:58 م
خالد أبو بكر يبرز انفراد "اليوم السابع" بحكم حبس المقاول محمد على فى قضية ميراث انفراد "اليوم السابع" بحكم حبس "محمد على"
كتب محسن البديوى

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أبرز خالد أبو بكر، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، انفراد "اليوم السابع" بالحكم الصادر ضد المقاول الهارب محمد على ووالده ، فى القضية المرفوعة ضدهما من والدته هناء الشريف عواد ، التى اتهمت محمد وزوجها بالاستيلاء على تركة نجلها المتوفى وحرمانها من الميراث.

وعرض أبو بكر، حيثيات الحكم رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، الصادر بجلسة 11/4/2019، السارى ضد المقاول الهارب  فقط، حيث إن والده قام بإجراء معارضة فى الحكم، وسلم زوجته "والدة محمد على" مستحقاتها، ومن ثم سقط عنه الحكم فقط دون نجله .

وعلق خالد أبو بكر، قائلًا:"الواد التافه طالع يحدثنا عن الأخلاق والفضيلة والشرف ، و أمه تتهمه بسرقة ميراث أخيه.. مضيفا سيبوا الناس ترد.. دى معركة شعب..وطبيعى يكون عندنا من الأشكال دى كتير، ونحن نكشف لكم شكل الناس دى إيه".

 

 

 

 

 


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