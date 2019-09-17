خالد أبو بكر يبرز انفراد "اليوم السابع" بحكم حبس المقاول محمد على فى قضية ميراث

أبرز خالد أبو بكر، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، انفراد "اليوم السابع" بالحكم الصادر ضد المقاول الهارب محمد على ووالده ، فى القضية المرفوعة ضدهما من والدته هناء الشريف عواد ، التى اتهمت محمد وزوجها بالاستيلاء على تركة نجلها المتوفى وحرمانها من الميراث.
وعرض أبو بكر، حيثيات الحكم رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، الصادر بجلسة 11/4/2019، السارى ضد المقاول الهارب فقط، حيث إن والده قام بإجراء معارضة فى الحكم، وسلم زوجته "والدة محمد على" مستحقاتها، ومن ثم سقط عنه الحكم فقط دون نجله .
وعلق خالد أبو بكر، قائلًا:"الواد التافه طالع يحدثنا عن الأخلاق والفضيلة والشرف ، و أمه تتهمه بسرقة ميراث أخيه.. مضيفا سيبوا الناس ترد.. دى معركة شعب..وطبيعى يكون عندنا من الأشكال دى كتير، ونحن نكشف لكم شكل الناس دى إيه".
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