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حجز صاحب صيدلية بتهمة حيازة عقاقير مهربه فى مدينة نصر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:09 م
حجز صاحب صيدلية بتهمة حيازة عقاقير مهربه فى مدينة نصر حبس_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحجز صاحب صيدلية 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته عقاقير مهربة جمركيا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات لضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث، تفيد بأن صاحب صيدلية بدائرة شرطة مدينة نصر أول، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات الجنسية المهربة جمركياً، وغير مسددة الرسوم الجمركية والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وتم استهداف الصيدلية بمعرفة ضباط  إدارة رعاية الأحداث بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث تم ضبط  "أ. ع. ع" 38 سنة عامل بالصيدلية المشار إليها ومقيم المنيا، وعثر بداخل الصيدلية على كميات كبيرة  من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م  بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.

 كما تم العثور على 2958 أقراص، أمبولات وأدوية مهربة جمركيا ومنشطات جنسية مجهولة المصدر، بإجمالي  6276 أقراص، كبسولات،  كريم، شراب، أمبولات، سبراي، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وتخزين تلك  المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية، وتحرر  المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


مدينة نصر

عقوبة حيازة عقاقير مهربة

قسم مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

مباحث القاهرة

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