حبس متهمين بترويج مخدر الاستروكس فى السلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بترويج مخدر الاستروكس بمنطقة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين هما "محمد. أ"، 23عامًا، "بهاء. ع" 29 عامًا، عاطلين، واعترفا المتهمان أمام النيابة بحيازتهما المضبوطات بغرض ترويجها بدائرة القسم.

ترجع الواقعة، بورود معلومات لقسم شرطة السلام ثانى، تفيد ترويج عاطلين للمواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبحوزتهما "84 كيس استروكس"، قبل ترويجهما على عملائهما، بدائرة القسم، بقصد الاتجار والكسب غير المشروع بها، ومبلغ مالى كبير من متحصلات تجارتهما، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.