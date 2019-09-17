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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:53 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام، 4أيام علي ذمة التحقيقات.
 
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "وائل.ف"، و "إبراهيم.م"، و"عاطف.م"، عاطلين، واعترفوا أمام النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام.
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات الازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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