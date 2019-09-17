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"تعليم دمياط" يوفر أتوبيسات مجانية لنقل المعلمين من إدارة الزرقا لكفر سعد لسد العجز

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:55 م
"تعليم دمياط" يوفر أتوبيسات مجانية لنقل المعلمين من إدارة الزرقا لكفر سعد لسد العجز وكيل تعليم دمياط يبحث سد عجز المعلمين
دمياط معتز الشربينى

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أكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه خلال اجتماعه بنقيب معلمى مركز الزرقا طارق عيسى، لبحث بعض المشكلات التى تواجه المعلمين، قرر أن يتم تخصيص أتوبيسات لنقل المعلمين المنتدبين لسد العجز من إدارة الزرقا التعليمية إلى إدارة كفر سعد وكفر البطيخ التعليمية، وذلك حرصا على الطلاب وانضباط العملية التعليمية ولتخفيف العبء على المعلمين.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بانضباط العملية التعليمية وتخفيف العبء عن المعلمين المنتدبين لسد العجز للعام الدراسى الجديد.

 

من ناحية أخرى شدد وكيل الوزارة على مديريتى الإدارات التعليمية العشر ولجان المتابعة بكل إدارة بتكثيف المرور على المدارس ومتابعة مدى استعدادها للعام الدراسى الجديد وكذلك توزيع الكتب المدرسية على الطلاب والانتهاء من توزيع الجداول المدرسية على المعلمين.

 

 


التربية والتعليم

تعليم دمياط

كفر سعد

منال عوض

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