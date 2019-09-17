ترامب: لا أظن الوقت مناسبا لزيارة كوريا الشمالية

سول أ ش أ

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاثنين، إنه لا يرى الوقت مناسبا لزيارة كوريا الشمالية، دون استبعاد حدوث ذلك مستقبلا.

وكانت صحيفة كورية جنوبية قالت فى وقت سابق إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون كان قد وجه دعوة لترامب لزيارة بيونج يانج عبر رسالة بعثها إليه فى أغسطس الماضي.

وسأل صحفيون فى البيت الأبيض ترامب عما إذا كان تلقى دعوة فى هذا الصدد، فرد قائلا: "لا أريد التعليق على ذلك".

ولدى سؤاله عن استعداده الذهاب إلى كوريا الشمالية، أجاب ترامب: "ربما لا .. لا أظن الأجواء مناسبة، لا أظننى مستعدا لذلك، قد يتطلب الأمر بعض الوقت"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

والتقى ترامب وكيم ثلاث مرات منذ يونيو 2018 للتفاوض حول تفكيك برنامج الأسلحة النووية فى كوريا الشمالية فى مقابل تخفيف العقوبات، وتوقفت المفاوضات بعد القمة الثانية فى فيتنام فى فبراير والتى انتهت دون التوصل لاتفاق.

وقال ترامب عن كيم: "بناء على ما سيحدث، أنا متأكد أنه سيفكر فى المجيء إلى الولايات المتحدة كذلك، لكننى لا أعتقد أننا مستعدون لذلك، أعتقد أنه لا يزال أمامنا أشواط لنقطعها".