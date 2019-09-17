تجديد حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بالتجمع 15 يوما

كتب ـ أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه، بالقرب من إحدي الكمبوندات الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "بدوي. س"، و "محفوظ.ع"، عاطلين، واعترفا بارتكابهما وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة القاهرة الجديدة، وتمكنا من سرقة هواتف محمولة وفيزا كارت ومبلغ مالي.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بسرقتهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة بالأماكن التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، وأرشدا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.