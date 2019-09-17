سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بالتجمع 15 يوما

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:55 م
تجديد حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بالتجمع 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه، بالقرب من إحدي الكمبوندات الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، 15 يوماً  علي ذمة التحقيقات. 
 
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "بدوي. س"، و "محفوظ.ع"، عاطلين،  واعترفا بارتكابهما وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة القاهرة الجديدة،  وتمكنا من سرقة هواتف محمولة وفيزا كارت ومبلغ مالي.
 
وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بسرقتهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة بالأماكن التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، وأرشدا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

سرقة

نيابة القاهرة الجديدة

سرقة بالاكراه

سرقة المواطنين

جرائم سرقة

القاهرة الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة