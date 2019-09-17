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المقداد: دمشق لن تسكت عن الاحتلال الأمريكى لأراضيها وتدمير البنى التحتية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:27 ص
المقداد: دمشق لن تسكت عن الاحتلال الأمريكى لأراضيها وتدمير البنى التحتية نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد
أ ش أ

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أكد نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، أن "سوريا لن تسكت طويلا عن الاحتلال الأمريكى غير المشروع لأراضيها، ولا عن العدوان الذى تشنه - بشكل يومى - لتدمير البنى التحتية السورية".
 
وقال المقداد ـ فى مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ إن الولايات المتحدة دمرت الجسور على نهر الفرات وآبار النفط فى الجزيرة السورية، وأعطت ما تبقى منها لعصابات "قسد" والإرهابيين الآخرين للاستفادة منها ماديا.
 
واعتبر المقداد أن "مخيمات اللاجئين وخاصة مخيم الركبان، هى مستعمرات أمريكية على الأرض السورية، تدعمها وتحاول الإبقاء عليها مع عدم تحمل مسؤولياتها إزاء المواطنين الذين يقيمون فيها".
 
من جانبها ،أعلنت هيئة التنسيق السورية ونظيرتها الروسية حول عودة المهجرين السوريين اليوم أنه "بفضل الجهود السورية الروسية المشتركة تم إخراج أكثر من 29 ألف مدنى من المهجرين الموجودين فى مخيم الركبان، وأن العمل جار لاستكمال إخراج من تبقى فيه".
 
وكان نائب قائد القوات الروسية العاملة فى سوريا الجنرال الروسى أليكسى باكين كشف أن الدولة السورية خصصت 50 مركزا للإقامة المؤقتة للمهجرين فى الوقت الذى تعمل فيه اللجنة التقييمية لهيئة الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربى السورى على تسجيل قوائم الراغبين بالخروج من المخيم.
 

 


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امريكا

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