سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل لحيازته الحشيش المخدر وترويجه على المتعاطين بإمبابة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:06 ص
القبض على عاطل لحيازته الحشيش المخدر وترويجه على المتعاطين بإمبابة ترويج الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته كيلو و750 جرام من مخدر الحشيش، بإمبابة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، عن اتجار " ب.ح" عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.
 
بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد عدة أكمنة للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كيلو و750 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
 
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

تجارة المخدرات

حيازة حشيش

مخدر الحشيش

قسم إمبابة

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

لماذا يدرس رواد الفضاء النيران والحرائق خارج الأرض؟

لماذا يدرس رواد الفضاء النيران والحرائق خارج الأرض؟

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

اشحن طاقتك فى الصباح.. وانقص وزنك بنصائح غذائية بسيطة

اشحن طاقتك فى الصباح.. وانقص وزنك بنصائح غذائية بسيطة

أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة