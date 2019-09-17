القبض على عاطل لحيازته الحشيش المخدر وترويجه على المتعاطين بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته كيلو و750 جرام من مخدر الحشيش، بإمبابة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، عن اتجار " ب.ح" عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد عدة أكمنة للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كيلو و750 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.