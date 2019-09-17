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القبض على صاحب صيدلية بحوزته 9200 عقاقير مهربة جمركيا فى مدينة نصر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:22 م
القبض على صاحب صيدلية بحوزته 9200 عقاقير مهربة جمركيا فى مدينة نصر المتهم وأمامه الأدوية المضبوطة
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب صيدلية بحوزته عقاقير مهربة جمركيا فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات لضباط  إدارة مباحث رعاية الأحداث تفيد  بأن صاحب صيدلية بدائرة شرطة مدينة نصر اول، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات الجنسية المهربة جمركياً، وغير مسددة الرسوم الجمركية والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وتم استهداف الصيدلية بمعرفة ضباط  إدارة رعاية الأحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث تم ضبط  "أ. ع. ع" 38 سنة عامل بالصيدلية المشار إليها ومقيم المنيا، وعثر بداخل الصيدلية على كميات كبيرة  من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م  بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية  رقم 113لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر. 
 
 كما تم العثور على 2958  (أقراص، أمبولات) وأدوية مهربة جمركيا ومنشطات جنسية مجهولة المصدر، بإجمالي  6276 (أقراص، كبسولات،  كريم، شراب، أمبولات، سبراي)، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وتخزين تلك  المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية، وتحرر  المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

مباحث القاهرة

ادوية مهربة

مدينة نصر

صيدلية

تهريب ادوية

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