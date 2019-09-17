العراق يرسل وفدا حكوميا إلى سويسرا لبحث ملف المهاجرين

بغداد (أ ش أ)

أكد وكيل وزارة الهجرة العراقية جاسم العطية رفض بلاده إعادة المهاجرين العراقيين من أوروبا وأمريكا قسرًا.. مشيرًا إلى وجود تواصل مع عدد من الدول لوقف إجراءاتها.

وقال العطية - فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء "إنه سيترأس بعد أيام وفدًا حكوميًا عراقيًا فى العاصمة السويسرية (برن)؛ لبحث ملف المهاجرين العراقيين بالإضافة إلى التأكد من هويات الأشخاص الذين لا يحملون أى أوراق ثبوتية ويدعون بأنهم من المواطنين العراقيين".

وأضاف أن الحكومة العراقية تشجع على إعادة المهاجرين العراقيين إلى العراق بشكل طوعى لا قسري، ونحاول أن نخفف من الإجراءات التى تتخذها بعض الدول بهذا الشأن.