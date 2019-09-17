سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الشاهد يعود لمنصبه بعد الخسارة المبكرة لانتخابات تونس.. ويتابع "تحية العلم"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:38 م
الشاهد يعود لمنصبه بعد الخسارة المبكرة لانتخابات تونس.. ويتابع "تحية العلم" يوسف الشاهد مع أحد طلاب المدارس التونسية
كتبت - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استرد يوسف الشاهد والخاسر فى سباق الانتخابات الرئاسية التونسية، منصبه كرئيس للحكومة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وتواجد فى أول أيام السنة الدراسية لطلاب تونس، وحرص هناك على التقاط الصور مع طلاب المدرسة الابتدائية الجديدة الحديثة، نشرها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.
 
أثناء تفقده طلاب المدرسة
أثناء تفقده طلاب المدرسة
 
وكان الشاهد قد أعلن فور ترشحه لانتخابات رئاسة تونس، تفويض صلاحياته لكمال مرجان وزير الوظيفة العمومية مؤقتًا، للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
 
وكان الشاهد، قد أعلن خسارته ليلة أمس، فور صدور النتائج الأولية للاقتراع، ونشر بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" أشار فيه إلى أن سبب الخسارة هو العزوف عن المشاركة فى الانتخابات، وضعف التصويت عن الانتخابات الماضية بفارق ٢٠%، بالإضافة إلى تشتت الأصوات بين المرشحين الـ 26.
الشاهد فى طابور المدرسة
الشاهد فى طابور المدرسة
 
وواجه  يوسف الشاهد اتهامات، أثناء فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية،  أبرزها استخدامه أجهزة الدولة من أجل شراء الأصوات وتحويل وجهة الرأى العام لصالح حزبه، في ضرب للقانون ولأخلاقيات العمل السياسى، حسب العديد من المراقبين للمشهد السياسى فى تونس.
الشاهد مع أحد الطلاب
الشاهد مع أحد الطلاب
 
كما انتقد الكثير من المتخصصين، علاقة الشاهد الخفية، بحركة النهضة الإخوانية،  مشيرين إلى أن التوتر المفاجئ فى العلاقة بين حركة النهضة الإخوانية وحزب تحيا تونس حزب يوسف الشاهد، قبل الانتخابات بأسابيع قليلة، إثر رفض الإخوان المصادقة فى البرلمان على خطة حكومية تقضى بإصدار سندات بمبلغ يعادل 800 مليون دولار لسد عجز موازنة 2019، هو خلاف مفتعل وخدعة سياسية لجمع الرأى العام، للتصويت للشاهد بعد قطع تحالفه مع النهضة الإخوانية إرضاءً للرأى العام.
 
الشاهد يدشن انطلاق السنة الدراسية
الشاهد يدشن انطلاق السنة الدراسية

تونس

انتخابات تونس

يوسف الشاهد

نبيل القروي

قيس سعيد

انتخابات تونس الرئاسية

انتخابات تونس 2019

نتيجة انتخابات تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة