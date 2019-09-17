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التضامن: 10 ملايين جنية لمواجهة التغييرات المناخية بفصل الخريف

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:02 م
التضامن: 10 ملايين جنية لمواجهة التغييرات المناخية بفصل الخريف أمطار - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعى، رفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعى، لمواجهة التغييرات المناخية المقبلة والخاصة بفصل الخريف وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل فى بعض المحافظات لسيول.

وصرحت  وزيرة التضامن أنه تم رصد 10 ملايين جنيه للعام المالى الحالى 2019-2020، خصصت لشراء مهمات الاغاثة ودعم مراكز الاغاثة على مستوى الجمهورية ، وقد تم توجيه ادارات الاغاثة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد، ومراجعة مهمات الاغاثة بها من البطاطين والاغطية والخيم والوسائد وغيرها استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة،  كما تم تفعيل غرف العمليات على مستوى المديريات وربطها بالوزارة لاستقبال شكوى وبلاغات المواطنين والتدخل الفورى للحد من التبعات، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلى وجمعية الهلال الأحمر المصرى والأجهزة التنفيذية المختلفة للتنسيق تحت مظلة التكامل فى تقديم الخدمات.


وأشارت الوزيرة الى انه يتبع الوزارة 26 مركز إغاثة فى 24 محافظة كما توجد لجان إغاثة فرعية فى كافة مديريات التضامن الإجتماعى، والإدارات الاجتماعية التابعة لها، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة وفق أحدث اساليب التدريب لتكون على أهبة الاستعداد لتولى المهام والإغاثة المطلوبة.

من جانبه صرح محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تمت مراجعة مهمات الإغاثة القائمة بالمراكز للتأكد من كفاءتها والاحتياجات الفعلية وبخاصة فى المحافظات المعرضة السيول، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المكثفة لرفع كفاءة العاملين بمراكز الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، للتدريب على سرعة وكفاءة إجراء التدخلات اللازمة إزاء الحالات الطارئة.


التضامن

التغييرات المناخية

فصل الخريف

اغاثه

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