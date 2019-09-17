سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جزر القمر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:26 م
البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جزر القمر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة غزالى عثمانى، سلمها له المبعوث الخاص لرئيس جزر القمر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى محمد الأمين سيف اليمنى، لدى لقائه البرهان، اليوم الثلاثاء.

وذكر مجلس السيادة، فى بيان، إن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين السودان وجزر القمر، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.

من جانبه، قال المبعوث الخاص لرئيس جزر القمر، فى تصريحات عقب اللقاء، إن الاجتماع تناول التطورات الأخيرة فى السودان، موضحا أنه نقل تهنئة رئيس جزر القمر إلى رئيس مجلس السيادة، والشعب السودانى بالثورة السودانية والتى من شأنها أن تحقق الاستقرار والأمن فى المنطقة والقارة الإفريقية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان والتنسيق المشترك فى المحافل الإقليمية والدولية، مضيفا أن رئيس مجلس السيادة أكد التزامه بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، وأنه قدم الدعوة لرئيس دولة جزر القمر لزيارة السودان.


جزر القمر

السودان

المجلس السيادى السودتان

المجلس السودانى

البرهان

اخبار السودان

رساله خطيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين ترسل قوات حفظ سلام إلى جنوب السودان والكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:22 م

سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى: فرض رؤية طرف بمفاوضات سد النهضة مرفوض ونأمل فى التوصل لاتفاق وفق جدول زمنى.."لودريان": تحركات مصرية فرنسية لرفع السودان من قوائم الإرهاب.. وإدانة للهجوم على السعودية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:10 م

صور.. وزير خارجية فرنسا: تحركات مع مصر لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:57 م

أبو الغيط يؤكد لوزيرة خارجية السودان دعم الجامعة للحكومة الانتقالية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة