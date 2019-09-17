أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-9-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 738.709 مليار جنيه.



بنك الاتحاد الوطنى قال بنك الاتحاد الوطنى، إن مجلس إدارته استعرض موافقة البنك المركزى على استحواذ بنك أبو ظبى التجارى-الإمارات على حصة بنك الاتحاد الوطنى-الإمارات فى رأس مال بنك الاتحاد الوطنى-مصر.

وأضاف البنك، فى بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة البنك وافق على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر فى الموافقة على تعديل المادة 8 من النظام الأساسى للبنك لتغيير اسم المساهم الرئيسى، وكذلك الموافقة على الشطب الاختيارى لقيد أسهم البنك فى لبورصة المصرية وشراء أسهم مساهمى الأقلية بالقيمة العادلة المحددة فى تقرير المستشار المالى المستقل. العربية وبولفارا أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، عن اضراب واعتصام بعض عمال الشركة، وأنه جارى التفاوض معهم لمعرفة المطالب حتى يمكن تحقيقها من الإدارة. أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، عن اضراب واعتصام بعض عمال الشركة، وأنه جارى التفاوض معهم لمعرفة المطالب حتى يمكن تحقيقها من الإدارة.



قرطبة أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1127 لسنة 2019، والمتضمن فى مادته الأولى وقف شركة قرطبة لتكوين وإدارة المحافظ وإدارة صناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعد قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 11مارس، وسيتم تفعيل قرار وقف نشاط الشركة لمدة 30 يوماً تبدأ من يوم 18 سبتمبر وحتى يوم 17 أكتوبر. إيقاف تداول 22 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ايديتا للصناعات الغذائية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، رواد السياحة، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الأهلى للتنمية والاستثمار.

كما تم إيقاف تداول الألومنيوم العربية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، القلعة للاستشارات المالية، بالم هيلز للتعمير، سيدى كرير للبتروكيماويات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جنوب الوادى للأسمنت، أسيك للتعدين-اسكوم.



البورصة تخسر 10.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 738.709 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 266.6 مليون ورقة مالية بقيمة 960.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 7.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.58%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 94.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 14752 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 17849 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5474 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 1443 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند عند مستوى 460 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 127 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.