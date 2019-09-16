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12 تحذيرًا لشيوخ المعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:00 ص
12 تحذيرًا لشيوخ المعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسى قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية 12 تحذيرًا ومهمة لشيوخ المعاهد قبيل بدء العام الدراسى الجديد السبت المقبل 21 سبتمبر، وتضمنت تلك التعليمات ما يلى :

 

1.عدم دخول السيارات والدراجات النارية داخل المعهد وعدم وقوف السيارات والدراجات البخارية أمام بوابة المعهد .

2.عدم استخدام وصلات الكهرباء العشوائية وعدم التدخين داخل المعهد.

3.عدم استخدام البوتاجاز الشعلة، السخانات، الكاتيل داخل المعهد.

4.التأكد من فصل مصادر الكهرباء والمياه بشكل يومى بعد انتهاء العمل والتأكد من سلامة المراوح ووسائل التهوية بالمعهد.

5.عدم وضع أى ملفات على أجهزة الحاسب الآلى غير ما يخص العملية التعليمية .

6.التخلص من أى مخلفات أو كهنة أخشاب أو ورق أو معادن موجودة داخل المكاتب أو بأى أدوار مختلفة بالمعهد أو فوق سطح المعهد أو طرقات المعهد.

7.عدم حرق أى مخلفات داخل المعهد والتأكد من وجود طفايا الحريق وسلامتها.

8.حظر توجيه أى مكاتبات أو إرسال تقارير جهات أخرى داخل مصر أو خارجها إلا بعد الرجوع للسلطة المختصة.

9.عدم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات إحصائية أو غيرها لأى جهة مختصة تحت أى مسمى دون استيفاء الاستطلاع الأمنى بشأن التواصل والتعامل وعدم نشر أى معلومات تخص العمل على مواقع التواصل الاجتماعى.

10.التنبيه على عامل النوبتجية عدم ترك الحراسة لأى سبب من الأسباب والمرور على الفصول والقاعات والحجرات والأدوار للتأكد من خلوها من كل العاملين وجميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسى.

11.عدم السماح لأى شخص الدخول داخل المعهد إلا بعد التفتيش الدقيق والتأكد من عدم حمله لأى أشياء مخالفة أو أى مواد قابلة للاشتعال.

12.على مندوب أمن المعهد متابعة هذه التعليمات ومن يخالف هذه التعلميات يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

 


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

العام الدراسى الجديد

مشيخة الازهر

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