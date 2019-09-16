سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بعد حلف النائب العام اليمين الدستورية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:51 م
ننشر التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بعد حلف النائب العام اليمين الدستورية المستشار حمادة الصاوى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أداء المستشار حمادة الصاوى، النائب العام الجديد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فأنه من المقرر إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى خلال ساعات وفقا لقانون السلطة القضائية.

 

ويتضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى واللجنة السباعية لهيئة القضاء العالى برئاسة المستشار عبد الله أمين عصر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، ويضم فى عضويته كل من المستشار طه سيد قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عاطف عبد السميع فرج النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار نابليون حبيب غبريال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد السيد عبد النبي رئيس محكمة استئناف طنطا.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد أداء حلف اليمين، لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائباً عاماً".

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق فى أداء مسئولياتهما، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل، لتمكين المواطنين من حقوقهم، وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون".

 

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة، وتفانيهما فى إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً فى إعلاء المصلحة الوطنية.


تشكيل المجلس الاعلى للقضاء

مجلس القضاء الاعلى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

النائب العام

المستشار حمادة الصاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة