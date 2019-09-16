مقتل وإصابة 15 جنديًا فى هجوم لجماعة "بوكو حرام" شمال الكاميرون

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أعلنت السلطات فى الكاميرون مقتل 6 جنود وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، فى هجوم مسلح شنته جماعة "بوكو حرام" بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

وقال مسئول فى الجيش الكاميرونى- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إن الهجوم استهدف موقعًا عسكريًا فى منطقة بحيرة تشاد الواقعة بالقرب من الحدود مع نيجيريا شمال الكاميرون.

وكانت السلطات فى الكاميرون قد أعلنت فى شهر يونيو الماضى مقتل 17 جنديًا فى هجوم مسلح شمال البلاد.

وتنشط جماعة "بوكو حرام"- التى أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابى- فى شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد من الزمان عن مقتل حوالى 27 ألف شخص، وتشريد أكثر من مليونى شخص.