سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 15 جنديًا فى هجوم لجماعة "بوكو حرام" شمال الكاميرون

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:05 م
مقتل وإصابة 15 جنديًا فى هجوم لجماعة "بوكو حرام" شمال الكاميرون الشرطة الكاميرونية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات فى الكاميرون مقتل 6 جنود وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، فى هجوم مسلح شنته جماعة "بوكو حرام" بالقرب من الحدود مع نيجيريا.
وقال مسئول فى الجيش الكاميرونى- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إن الهجوم استهدف موقعًا عسكريًا فى منطقة بحيرة تشاد الواقعة بالقرب من الحدود مع نيجيريا شمال الكاميرون.
وكانت السلطات فى الكاميرون قد أعلنت فى شهر يونيو الماضى مقتل 17 جنديًا فى هجوم مسلح شمال البلاد.
وتنشط جماعة "بوكو حرام"- التى أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابى- فى شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد من الزمان عن مقتل حوالى 27 ألف شخص، وتشريد أكثر من مليونى شخص.


الكاميرون

الشرطة الكاميرونية

بوكو حرام

هجوم مسلح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة