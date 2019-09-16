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مجمع البحوث الإسلامية يطلق قوافله إلى 7 محافظات للتوعية بالمسئولية الأسرية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:04 م
مجمع البحوث الإسلامية يطلق قوافله إلى 7 محافظات للتوعية بالمسئولية الأسرية "البحوث الإسلامية" يطلق قوافله إلى 7 محافظات
كتب لؤى على

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أطلق مجمع البحوث الإسلامية قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظات بني سويف وأسيوط والأقصر وجنوب سيناء ودمياط والقاهرة والإسكندرية، ضمن جهود المجمع التوعوية التى تستهدف جميع محافظات الجمهورية، فى إطار تكثيف الجهود التوعوية وانتشار الوعاظ بين الناس فى مختلف أماكن تواجدهم.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، إن برنامج عمل القوافل يستهدف التركيز على المسئولية الأسرية تزامنا مع بداية العام الدراسي، من خلال حسن الرعاية لهم، والمسئولية التامة فى الإنفاق، والتربية، والتأديب، والتوجيه، والمراقبة، والتعليم.
 
وأضاف عيّاد أن اللقاءات والندوات التى يعقدها أعضاء القوافل تركز على التحفيز على طلب العلم والتفوق العلمي في جميع المجالات والتخصصات المختلفة التي يحتاج إليها المجتمع، من خلال بيان أهميته فى بناء الدول والأوطان.
 
أوضح الأمين العام أن الدولة تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التى تحصنهم فكريًا من الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة والشبهات التى تروج لها الجماعات الإرهابية.
 

الازهر الشريف

شيخ الازهر

التطرف

مجمع البحوث الاسلامية

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