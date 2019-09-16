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مؤتمر فقه بناء الدول يبدأ فعاليات جلستة الختامية اليوم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:03 ص
مؤتمر فقه بناء الدول يبدأ فعاليات جلستة الختامية اليوم الدكتور على النعيمى رئيس المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة
كتب إسماعيل رفعت

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تبدأ بعد قليل، فعاليات الختامية لمؤتمر فقه بناء الدول، الذى تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، بحضور 150 مفتيا ووزير وعالم من دول العالم لإصدار وثيقة القاهرة.

من جانبه أشاد الدكتور على النعيمى رئيس المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس مع شباب مصر وبالرسائل التى وجهها للشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بضرورة التصدي للفكر المتطرف ونشر تعليم الدين الصحيحة وتصويب الخطاب الدينى.

وقال الدكتور النعيمى - فى كلمة حول فقه بناء الدول - إن الرئيس السيسى كان حكيما فى كل ما طرحه من رؤى للمتغيرات التى تشهدها المنطقة، مشيرا لأهمية تحذير الرئيس السيسى للشباب من خطورة الشائعات على أمن واستقرار الدول ودعوته للتوعية الصحيحة بدعم الدولة الوطنية والحفاظ عليها.

وأشار النعيمى إلى أهمية مؤتمر الأوقاف اليوم برئاسة وزير الأوقاف لطرح رؤى رجال الدين والفكر والثقافة لدعم الدولة الوطنية والتحرير من خطورة الشائعات وتجديد الخطاب الدينى لنشر القيم الأخلاقية والتصدى للفكر المتطرف للجماعة الإرهابية.

 


وزارة الاوقاف

مؤتمر الاوقاف

وثيقة القاهرة

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