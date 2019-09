فيديو.. حريق ضخم فى ملعب خلال مباراة كرة قدم أمريكية

اندلع حريق ضخم فى استاد نيسان بمدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، خلال مباراة لكرة القدم الأمريكية، بين فريقى تينيسى تيتانز وإنديانابوليس، وتناثرت ألسنة النيران والدخان الكثيف فى أرجاء الملعب.

ووفقا لموقع "ايه بى سى نيوز"، وقع الحادث عندما اشتعلت النيران فى إحدى معدات الألعاب النارية المستخدمة فى تنشيط حفل الافتتاح الذى يسبق بداية المباراة.

FIRE ON THE FIELD: Intense flames and smoke erupted at Nissan Stadium when one of the pyrotechnics machines used during player introductions caught fire ahead of the Tennessee Titans game against the Indianapolis Colts.



Nobody was injured. https://t.co/3t4KNcRJof pic.twitter.com/hKgXQmgkkT