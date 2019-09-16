فيديو.. حريق ضخم فى ملعب خلال مباراة كرة قدم أمريكية

كتب محمد تهامى زكى

اندلع حريق ضخم فى استاد نيسان بمدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، خلال مباراة لكرة القدم الأمريكية، بين فريقى تينيسى تيتانز وإنديانابوليس، وتناثرت ألسنة النيران والدخان الكثيف فى أرجاء الملعب.

ووفقا لموقع "ايه بى سى نيوز"، وقع الحادث عندما اشتعلت النيران فى إحدى معدات الألعاب النارية المستخدمة فى تنشيط حفل الافتتاح الذى يسبق بداية المباراة.