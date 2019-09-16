ضبط مسجل خطر وسائق بحوزتهما 3096 قرصا مخدرا بالعجوزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على مسجل خطر، وسائق توك توك، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، وحيازتهما 3096 قرصا مخدرا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى تورط مسجل خطر، وسائق توك توك، في الاتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما 3096 قرصا مخدرا، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائهما، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.