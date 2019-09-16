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ضبط لحوم فاسده وإزالة 17 حاله تعدى بالبناء فى حملات بالمنيا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:27 م
ضبط لحوم فاسده وإزالة 17 حاله تعدى بالبناء فى حملات بالمنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات

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قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حررت 5 قضايا مخالفة لمحلات عرض وتجارة اللحوم وذلك خلال حملة تفتيشية تم تنظيمها بمركزي بني مزار والمنيا بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة أسفرت عن ضبط1197 كيلو من اللحوم منها 1140 كيلو من اللانشون غير صالحة للاستهلاك الادمى والتي تلاحظ وجود تغييرات عليها، و57 كيلو لحوم بقرى تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشيراً إلى انه تم التحفظ ومصادرة الكميات المضبوطة واخذ عينات للفحص المعملي لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه.

وأكد "عثمان" أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والذي وجه بالتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة و تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام .

على جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي 17 حاله تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحه 13 قيراط و 22 سهم, وذلك خلال  الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بعدم التهاون في أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين .

أوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز, ان هذه الحملات تأتى في إطار جهود الوحدة المحلية في أزاله كافة أشكال التعدي بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية, مؤكداً على استمرار هذه الحملات لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام .

 

 

 


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