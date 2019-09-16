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صور.. نقل 3 مرضى لمستشفى كفر الشيخ العام عقب حريق مركز أبحاث الكبد

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:31 م
صور.. نقل 3 مرضى لمستشفى كفر الشيخ العام عقب حريق مركز أبحاث الكبد جانب من الحريق
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، أنه توجه لمركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد بكفر الشيخ، بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، متابعة آثار الحريق من ماس كهربائى من غرفة التحكم، وأنه تم نقل 3 مرضى بأسرهم لمستشفى كفر الشيخ العام، ليس لإصابتهم بحروق ولكن الغرفة التى يقيمون بها بالمركز قريبة من مكان الحريق.

 

وأضف الحفناوى لـ"اليوم السابع"، الوضع مستقر بالمركز وتمت إعادة التيار الكهربائى الذى تم قطعه أثناء الحريق، وسيتم استغلال المستشفى العام كطوارئ لمركز الكبد لمدة 3 ساعات فقط.

 

وقال الحفناوى، لا توجد إصابات أو خسائر إلا فى غرفة التحكم فقط، والوضع الآن مستقر، وكل الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف تواجدت فى الموقع.

 

يذكر أن حريق نشب فى قسم الأشعة بالطابق الأرضى بمركز أبحاث أمراض الكبد بكفر الشيخ، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الدفاع المدنى والحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها بمساعدة العاملين بالمركز بعد جهود كبيرة، لمنع انتقال الحريق إلى باقى محتويات وطوابق المركز الخمس، والوضع الآن مستقر.

حريق مركز أبحاث الكبد (1)
حريق مركز الكبد

 

حريق مركز أبحاث الكبد (2)
حريق مركز أبحاث الكبد 
 
حريق مركز أبحاث الكبد (3)
مركز أبحاث الكبد

 


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غرفة تحكم

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