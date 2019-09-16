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صور .. الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تنظم لقاءات رياضية شاطئية للشباب بالغردقة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:13 م
صور .. الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تنظم لقاءات رياضية شاطئية للشباب بالغردقة اللجنة مع شباب كرة القدم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، عن تعاونها مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، لتنظيم لقاءات رياضية شبابية شاطئية، بالنادى الاجتماعى بالغردقة، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر

وأوضحت المديرية فى بيان لها اليوم، أن القاءات الرياضية الشاطئية للشباب والفتيات فى ألعاب تقام فى ألعاب كرة القدم والطايرة واللياقة البدنية، بمشاركة جميع الهيئات الرياضية والشبابية بالغردقة، وذلك فى الفترة من 15 سبتمبر حتى 18 من نفس الشهر، بالنادى الاجتماعى بمدينة الغردقة .

وأضاف بيان المديرية، أن فعاليات اليوم الأول كانت فى كرة القدم والطايرة واللياقة البدنية للبنين، وذلك بحضور كلا من: ميرام السيد، ونيفين ممدوح، من وزارة الشباب والرياضة، والكابتن ممدوح خليفة على مدير الإدارة العامة للرياضة بالبحر الأحمر، وطارق الشحات مدير إدارة الغردقة.

 

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لجنة التقيم اللقاءات الرياضية

 

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لقاءات رياضية شاطئية بالغردقة

 

 

 

 


البحرالاحمر

وزارة الشباب

لقاءات رياضية شاطئية

محافظ البحر الاحمر

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