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صحيفة تركية تحذر من "جيش العاطلين": مليون خريج سنويا يزيدون البطالة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:19 ص
صحيفة تركية تحذر من "جيش العاطلين": مليون خريج سنويا يزيدون البطالة جانب من تقرير الصحيفة التركية
كتب : أحمد جمعة

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كشفت صحيفة يانى جازيت التركية ارتفاع معدلات البطالة فى تركيا، مشيرة إلى أن 938 ألف شخص أنضموا إلى طابور العاطلين خلال عام، ليرتفع الرقم إلى 4 ملايين و253 شخص عاطل فى البلاد.

وذكرت الصحيفة أن نسبة البطالة فى يونيو الماضى بلغت 13%، بزيادة قدرها 2.8%  مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية التى تقدم عليها الحكومة تفاقم من الأزمة.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها اليوم، إن جيش العاطلين يتمدد فى تركيا، محذرة من استمرار حالة التخبط الاقتصادى فى البلاد.

ويقدر عدد العاطلين من الخريجين الجامعيين بواقع مليون خريج من أصل 4 ملايين عاطل، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها محمد بيرقدار رئيس اتحاد العاملين المستقلين بقطاع الصحة فى تركيا، مشيراً أن هذا الرقم مرشح أن يتزايد بنفس المعدل سنوياً.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن معدل البطالة بين الشباب الأتراك الحاصلين على مؤهلات جامعية بلغ حوالي 12.8 في المئة العام الماضي.

 


اقتصاد تركيا

البطالة فى تركيا

اخبار تركيا

حزب العدالة والتنمية التركى

الليرة التركية

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